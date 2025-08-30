Опубликованы кадры выступления группы «Дискотека Авария» на Дне города в Рязани
Группа «Дискотека Авария» выступила вечером в пятницу, 29 августа, на Лыбедском бульваре. Для рязанцев исполнили песни «Модный танец Арам-зам-зам», «Х. Х. Х. И. Р. Н. Р. «, «Диско суперстар», «Влечение», «Опа!» и другие.
Опубликованы кадры выступления группы «Дискотека Авария» на Дне города в Рязани. Их разместили в Telegram-канале «ЯРязань».
Фото и видео: Telegram-канал «ЯРязань»