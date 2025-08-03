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Мэр Рязани: около Гвардейского сквера может появиться площадка для выгула собак
Он напомнил, что в 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ — более 11 миллионов рублей. Планируется монтаж шести информационных стендов на Аллее героев. Вдоль ручья установят ограждение и новые пешеходные дорожки. Проводится дальнейшая санитарная прочистка территории, будут высажены новые деревья и кустарники, появится клумба, сообщил Артемов. «Активисты попросили организовать рядом со сквером площадку для выгула собак. Рассмотрим эту инициативу на будущий год», — подчеркнул мэр.

Мэр Виталий Артемов заявил, что около Гвардейского сквера может появиться площадка для выгула собак Информация опубликована в его соцсетях.

Он напомнил, что в 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ — более 11 миллионов рублей. Планируется монтаж шести информационных стендов на Аллее героев. Вдоль ручья установят ограждение и новые пешеходные дорожки. Проводится дальнейшая санитарная прочистка территории, будут высажены новые деревья и кустарники, появится клумба, сообщил Артемов.

«Активисты попросили организовать рядом со сквером площадку для выгула собак. Рассмотрим эту инициативу на будущий год», — подчеркнул мэр.