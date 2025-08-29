В Рязанской области провели 1841 аборт в 2024 году, 379 — по желанию женщины

Как указано в приложении к распоряжению правительства региона по программе по повышению рождаемости, в 2023 году больше 500 женщин сделали аборт по собственному желанию. Планируемые показатели на 2025 год — всего 1835 абортов. 377 из них — по желанию. Кроме того, программу по повышению рождаемости в Рязанской области продлили до 2030 года. Ранее стало известно, что россиянки стали реже делать аборты. По данным омбудсмена по правам ребенка Анжелики Евдокимовой, в 2024 году 130 из 578 рязанок отказались от аборта после консультации с психологами и кураторами. Кроме того, в Рязанской области утвердили закон о запрете склонения женщин к абортам.

