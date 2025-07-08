Россиянки стали реже делать аборты

По словам Татьяны Голиковой, хотя этот показатель и вырос, он все еще недостаточен, и необходимо продолжать работу в этом направлении. Благодаря усилиям в области репродуктивного здоровья, в 2024 году удалось сохранить около 42 тысяч жизней. Кроме того, за последние пять лет наблюдается увеличение числа процедур ЭКО на 27%.

В прошлом году почти 25% женщин приняли решение сохранить беременность вместо ее прерывания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По ее словам, хотя этот показатель и вырос, он все еще недостаточен, и необходимо продолжать работу в этом направлении.

Благодаря усилиям в области репродуктивного здоровья, в 2024 году удалось сохранить около 42 тысяч жизней. Кроме того, за последние пять лет наблюдается увеличение числа процедур ЭКО на 27%.