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В 2024 году 130 из 578 рязанок отказались от аборта после консультации
По данным министерства здравоохранения региона, из 578 женщин, прошедших консультацию, 130 решили не прерывать беременность. Также уполномоченный по правам ребенка отметила снижение отказов от новорожденных: с 11 случаев в 2022 году до четырех в 2024 году. Напомним, за склонение к аборту в Рязанской области запланировали ввести штрафы. Кроме того, рязанок, которые хотели сделать аборт, будут сопровождать семейные кураторы.

В 2024 году 130 из 578 рязанок отказались от аборта после консультации с психологами и кураторами. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка региона Анжелика Евдокимова в своем ежегодном докладе.

По данным министерства здравоохранения региона, из 578 женщин, прошедших консультацию, 130 решили не прерывать беременность. Также уполномоченный по правам ребенка отметила снижение отказов от новорожденных: с 11 случаев в 2022 году до четырех в 2024 году.

Напомним, за склонение к аборту в Рязанской области запланировали ввести штрафы.

Кроме того, рязанок, которые хотели сделать аборт, будут сопровождать семейные кураторы.