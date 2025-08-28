В Рязани вынесли приговор матери, выбросившей труп младенца в мусор

Следствием и судом установлено, что в 2025 году женщина без медицинской помощи родила ребенка дома. Согласно заключению экспертизы, младенец появился на свет живым и жизнеспособным. Сразу после родов женщина умышленно убила ребенка, причинив ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью, после чего сокрыла тело. Труп младенца обнаружили 26 мая 2025 года на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани. Женщина признала вину в полном объеме, раскаялась. Суд назначил женщине наказание в виде трех лет ограничения свободы.

В Рязани вынесли приговор матери, выбросившей ребенка в мусор. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что в 2025 году женщина без медицинской помощи родила ребенка дома. Согласно заключению экспертизы, младенец появился на свет живым и жизнеспособным.

Сразу после родов женщина умышленно убила ребенка, причинив ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью, после чего сокрыла тело. Труп младенца обнаружили 26 мая 2025 года на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани.

Женщина признала вину в полном объеме, раскаялась и ходатайствовала о постановлении судебного приговора без судебного разбирательства.

Женщине назначили наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 26 мая во время сортировки мусора обнаружили труп младенца. Следователи выяснили, что ребенка выбросила 36-летняя жительница Московской области. Региональный следком возбудил уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить о расследовании.