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В рязанском следкоме сообщили о новых эпизодах преступлений экс-сенатора Ирины Петиной

В рязанском следкоме сообщили о новых эпизодах преступлений экс-сенатора Ирины Петиной. Их опубликовала пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, в период с 2011 года по 2014 год, а также в 2020 году Петина, занимая должность замминистра здравоохранения, лично и через посредника получила взятку от руководителей рязанского и московского предприятий в размере более 45 миллионов рублей и 12,5 миллиона рублей соответственно за оказание помощи в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области с указанными предприятиями.

Дополнительные преступления удалось раскрыть в результате тесного взаимодействия следователей с сотрудниками службы экономической безопасности и регионального управления ФСБ России.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отмечается, что посредник во взяточничестве также привлекается к уголовной ответственности.

Напомним, 11 июля суд оставил Петину под стражей до 22 декабря 2023 года включительно.

С целью возмещения ущерба, причиненного региональному бюджету, по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более 20 млн рублей.