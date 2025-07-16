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Друг избитого в Пронске подростка рассказал новые подробности конфликта
По словам свидетеля, Михаил Калабухов увидел велосипед и сказал в сторону машины, что нужно его забрать. Ерушкин возмутился этому заявлению и возразил, после чего Калабухов набросился на него, начал бить и душить, добавил Прозоров. «Я пытался разнять, потому что Калабухов схватил Мишу за горло. Миша уже хрипит. В этот момент выходит с пассажирского переднего сиденья [Евгений] Виштак», — рассказал допрашиваемый. Юноша отметил, что Виштак, от которого несло перегаром, снял футболку и пошел прямо на него.

Друг подростка, избитого в Пронске педагогом-психологом Евгением Виштаком и бизнесменом Михаилом Калабуховым, рассказал новые детали конфликта. В Рязанском областном суде в среду, 16 июля, присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.

На предыдущем заседании суд посчитал необходимым допросить в качестве свидетеля Вячеслава Прозорова, друга избитого Михаила Ерушкина.

Тот рассказал, что подростки вместе сидели на парковке, когда перед ними неожиданно остановилась машина, которая ослепила их ярким светом фар. Из автомобиля вышел водитель и в трех метрах от подростков начал справлять нужду.

По словам свидетеля, Михаил Калабухов увидел велосипед и сказал в сторону машины, что нужно его забрать. Ерушкин возмутился этому заявлению и возразил, после чего Калабухов набросился на него, начал бить и душить, добавил Прозоров.

«Я пытался разнять, потому что Калабухов схватил Мишу за горло. Миша уже хрипит. В этот момент выходит с пассажирского переднего сиденья [Евгений] Виштак», — рассказал допрашиваемый.

Юноша отметил, что Виштак, от которого несло перегаром, снял футболку и пошел прямо на него.

«Он просто меня увидел и пошел бить», — заявил друг избитого.

Он рассказал, что смог убежать от нападавшего на 20 метров. Виштак не догнал подростка и вернулся к Калабухову, который избивал Ерушкина. Двое мужчин набросились на подростка.

Допрашиваемый добавил, что смог спасти друга. Он оттащил его от Калабухова с Виштаком. По его словам, после этого он услышал лязг железа и понял, что велосипед погрузили в кузов. Подростки убежали с парковки домой.

Кроме того, Прозоров подтвердил, что Ерушкин не делал никакого замечания Калабухову и не говорил, чтобы тот не мочился при людях. После этого судья уточнил у Калабухова о замечании. Подсудимый заявил, что замечание ему все же сделали, но сам он при этом не видел, кто именно говорил, потому что было темно.

Судья предоставил возможность осужденным задать вопросы свидетелю, но те отказались.

Также суд посчитал необходимым вызвать в качестве свидетеля сотрудника полиции, который проводил допрос после избиения. Адвокаты осужденных поддержали данное решение и отметили, что уже хотели его пригласить. Однако найти полицйского им не удалось, выяснилось, что он уволился с органов внутренних дел.

Напомним, ранее в суде допросили пострадавшего юношу. Михаил Ерушкин озвучил новую причину конфликта, произошедшего в августе 2022 года.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете.