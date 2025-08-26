В Рязани предложили переименовать микрорайон Шлаковый
Анонимный опрос проводится в связи с предстоящим комплексным развитием территорий жилой застройки. На выбор предлагаются три варианта: «Ломоносова», «Трудовая», «Телевизионная». Также можно вписать свой вариант. Проголосовать можно до 9 сентября 2025 года. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА. Напомним, в Шлаковом на территории 26,9 гектаров возведут современное жилье, общественные пространства, транспортную и социальную инфраструктуры, в том числе новую школу, детский сад и поликлинику.
