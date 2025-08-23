В России появится регион, где полностью запретят продажу вейпов
В России появится регион, где полностью запретят продажу электронных сигарет. Им станет Нижегородская область, сообщили РИА «Новости».
Это была идея нижегородского губернатора Глеба Никитина. Президент РФ Владимир Путин поддержал его. В пилотном режиме начнут испытывать инициативу по запрету продажи вейпов в Нижегородской области.
«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал Путин.
Ранее большая часть рязанцев поддержала полный запрет электронных сигарет.