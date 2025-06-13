Большая часть рязанцев поддержала полный запрет электронных сигарет

Результаты показали, что 71% жителей областного центра выступают за полное исключение такого вида курения. Женщины чаще высказываются в пользу запрета, чем мужчины. С возрастом поддержка этой инициативы растет: среди молодежи до 35 лет 60% выступают за полный запрет, а среди горожан старше 45 лет этот показатель достигает 79%. Некурящие и курильщики традиционных сигарет (по 72%) также поддерживают запрет вейпов. Среди пользователей электронных сигарет только 20% согласны с такой мерой.

Большая часть рязанцев поддержала полный запрет электронных сигарет. Это следует из социологического опроса сервиса SuperJob.

Результаты показали, что 71% жителей областного центра выступают за полное исключение такого вида курения.

Женщины чаще высказываются в пользу запрета, чем мужчины. С возрастом поддержка этой инициативы растет: среди молодежи до 35 лет 60% выступают за полный запрет, а среди горожан старше 45 лет этот показатель достигает 79%.

Некурящие и курильщики традиционных сигарет (по 72%) также поддерживают запрет вейпов. Среди пользователей электронных сигарет только 20% согласны с такой мерой.