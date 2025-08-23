В Почте России рассказали о марках с государственным флагом

По информации Почты России, наиболее часто триколор изображают на марках. Почтовые миниатюры с государственным флагом обычно посвящены патриотической тематике: национальным праздникам, политическим событиям и героям страны. Также флаг России нередко изображают на почтовых открытках. За 33 года было выпущено 30 видов таких марок и открыток, большинство из которых посвящены Дню защитника Отечества, Дню России и Новому году. Ежегодно появляются новые марки и открытки с изображением российского флага, которые становятся популярными среди филателистов. Самой последней маркой с триколором стала почтовая миниатюра, посвященная образовательному центру для талантливых детей «Сириус».

Фото — пресс-служба АО «Почта России»