Рязанцы отметили День государственного флага в Лесопарке
На мероприятии за укрепление гражданского общества и патриотическое воспитание молодежи членам Ассоциации ветеранов СВО были вручены региональные награды. Рязанские юнармейцы развернули 25-метровый триколор. Состоялся забег, вело- и мотопробеги, участники которых пронесли флаги России.
