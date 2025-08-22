Над Рязанской областью снова сбили БПЛА
Средства ПВО с 8:30 до 12:00 уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Рязанской и Липецкой областями, три — над Белгородской областью.
Над Рязанской областью снова сбили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.
Средства ПВО с 8:30 до 12:00 сбили по одному украинскому беспилотнику над Рязанской и Липецкой областями, три — над Белгородской областью.
Позже власти сообщили, что пострадавших и разрушений нет.
Напомним, над регионом утром уничтожили два БПЛА. Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку.