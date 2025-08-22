Малков прокомментировал вторую атаку БПЛА на Рязанскую область
«Уничтожен еще один БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона. Напомним, утром над Рязанской областью сбили два украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Позже в Минобороны сообщили, что с 8:30 до 12:00 над регионом сбили еще один дрон.
Малков прокомментировал вторую атаку БПЛА на Рязанскую область. Пост об этом размещен в его Telegram-канале.
«Уничтожен еще один БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.
Напомним, утром над Рязанской областью сбили два украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Позже в Минобороны сообщили, что с 8:30 до 12:00 над регионом сбили еще один дрон.