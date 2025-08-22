На создание «умной» спортивной площадки в Рыбном выделили еще 35 млн рублей

На создание «умной» спортивной площадки в Рыбном выделили еще 34 миллиона 736 тысяч 842 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчик должен собрать металлоконструкции каркаса, установить стеновые и кровельные панели с теплоизоляционным слоем, светопрозрачные конструкции из ПВХ и алюминиевого профиля. Кроме того, необходимо провести внутренний водопровод, канализацию, отопление, вентиляцию и электроснабжение.
Также подрядчик установит подвесные потолки, напольное покрытие, расставит мебель и оборудование.
Заказчиком выступила администрация Рыбновского района.
Работы завершат до 1 ноября 2025 года.
Отметим, что общая сумма затрат на создание «умной» спортивной площадки составила 208 миллионов 559 рублей.
Напомним, она появится на улице Каштановой в Рыбном. Общая площадь помещений составит более тысячи квадратных метров. В модулях расположатся женские и мужские раздевалки на 12 мест, гардероб, пост охраны, санузлы, медпункт, электрощитовая, универсальный спортзал и кабинеты для администрации.
На территории также планируют разместить котельную, площадку для мусорных контейнеров, ограждения с воротами и калитками, открытые автостоянки, скамейки, урны.
