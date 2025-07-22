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Цена установки «умной» спортплощадки в Рыбном увеличилась на 18 млн, теперь она обойдется в 73 млн
Для основания размером 63,23 на 25,10 метра для будущей площадки на улице Каштановой в Рыбном предусмотрели прямоугольную форму. Помимо этого, подрядчику предстоит подключить объект к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения и связи. Срок окончания работ — 1 декабря 2025 года.

Цена установки «умной» спортплощадки в Рыбном повысилась на 18,4 миллиона, раньше на устройство монолитного железобетонного основания для ее создания выделяли 54 миллиона, теперь же работы обойдутся в 73 миллиона. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Для основания размером 63,23 на 25,10 метра для будущей площадки на улице Каштановой в Рыбном предусмотрели прямоугольную форму. Помимо этого, подрядчику предстоит подключить объект к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения и связи.

Срок окончания работ — 1 декабря 2025 года.

На тендер, объявленный ранее, не было подано ни одной заявки. На модули-помещения для «умной» спортивной площадки в Рыбном намерены потратить 100 миллионов.