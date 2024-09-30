На оборудование для «умной» спортплощадки в Рыбном потратят 100 миллионов

Закупаемые модули будут состоять из женских и мужских раздевалок. Также предусмотрены гардероб, пост охраны, санузлы, помещения для администрации — бухгалтера, тренера, директора и других. Кроме того, там будет медкабинет, электрощитовая и универсальный спортзал.

На модули-помещения для «умной» спортивной площадки в Рыбном намерены потратить 100 миллионов 166 тысяч 666 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Общая площадь помещений — больше тысячи квадратных метров. Закупаемые модули будут состоять из женских и мужских раздевалок на 12 мест. Также предусмотрены гардероб, пост охраны, санузлы, помещения для администрации — бухгалтера, тренера, директора и других.

Кроме того, там будет медкабинет, электрощитовая и универсальный спортзал.

Помещения должны быть выполнены из трехслойных сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты. Также оборудуют противопожарные двери.

Модули должны поставить не позднее 16 декабря 2024 года.

Напомним, в августе стало известно, что в Рыбном намерены обустроить «умную» спортплощадку. Потратить на ее основание хотят 54,6 миллиона.