В Рыбном сделают основание для «умной» площадки за 54,6 миллиона

Работы выполнят до 1 декабря 2024 года.

На устройство монолитного железобетонного основания для создания «умной» спортплощадки в Рыбном выделили 54 миллиона 630 тысяч 719 рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Как указано в документах, основание размером 63,23 на 25,10 метра для будущей площадки на улице Каштановой сделают прямоугольной формы. Помимо этого, подрядчику предстоит подключить объект к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения и связи.

Согласно документации, на территории хотят разместить котельную, площадку для мусорных контейнеров, ограждения с воротами и калитками, открытые автостоянки, скамейки и урны.

Заказчик — администрация Рыбновского района. Работы выполнят до 1 декабря 2024 года.