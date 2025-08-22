Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Для рязанцев опубликовали прогноз погоды на субботу
23 августа будет облачно. Ночью и днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°С, днем 17…22°С. Ранее метеоролог сообщил, что Рязанскую область накроют ливни.

Для рязанцев опубликовали прогноз погоды на субботу. Информацию разместил региональный ЦГМС.

23 августа будет облачно. Ночью и днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 10…15°С, днем 17…22°С.

Ранее метеоролог сообщил, что Рязанскую область накроют ливни.