Для рязанцев опубликовали прогноз погоды на субботу
23 августа будет облачно. Ночью и днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°С, днем 17…22°С. Ранее метеоролог сообщил, что Рязанскую область накроют ливни.
Информацию разместил региональный ЦГМС.
