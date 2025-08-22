Рязанскую область накроют ливни
По словам специалиста, вечером и ночью 22 августа Рязанскую область накроют атмосферные фронты. С Балканского полуострова надвигаются дожди, местами сильные. Отмечается, что на западе и севере области, а также в самой Рязани за ночь может выпасть больше половины месячной нормы осадков. Температура воздуха будет немного ниже нормы. Ночью столбики термометров покажут отметки до +11°С, днем — не выше +20°С.
