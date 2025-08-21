А что в кино? «Геля», «Семь дней Петра Семеныча» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская криминальная комедия «Геля». Дальнобойщик Саня подрабатывает угонами автомобилей. В ожидании рождения ребенка он берется за срочный заказ на похищение «Гелендвагена», но дело оборачивается конфликтом с преступной группировкой. Теперь ему предстоит справиться с противниками и успеть к родам жены.

Семейная комедия из России «Дети-шпионы». Семья агентов воспитывает троих детей с уникальными способностями, мечтающих о карьере супершпионов. Когда в королевстве «Карбона» похищают наследника престола, семья оказывается втянутой в опасную операцию, где детям приходится проявить свои таланты и испытать настоящую школу разведки.

Российская комедийная мелодрама «Семь дней Петра Семеныча». Пожилой житель Черноморья узнает о тяжелом диагнозе и ждет подтверждения от столичных врачей. В течение недели он переосмысливает прошлое, вспоминает ключевые события своей жизни и находит новые основания для надежды и перемен.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».