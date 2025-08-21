Саня — дальнобойщик, который совмещает основную работу с угоном машин. Они с женой Аней со дня на день ждут рождения ребенка. Внезапно Сане поступает срочный заказ: угон «Гелендвагена» (или просто «Гели»). И ради безбедного будущего своей семьи он соглашается, пообещав жене успеть к родам. Но все идет не по плану, и дело оборачивается конфликтом с преступной группировкой угонщиков премиальных авто. Теперь перед Саней стоит задача повышенной сложности: не только разобраться с преступниками, но и не опоздать в роддом!
- Режиссёр
- Стас Иванов
- Актёры
- Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов, Антон Кузнецов, Дарья Мельникова, Людмила Артемьева, Анна Арефьева, Виталий Коваленко
- Премьера
-
2025-08-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия, Криминал