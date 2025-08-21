Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
18°
Птн, 22
17°
Сбт, 23
16°
ЦБ USD 80.1 -0.25 21/08
ЦБ EUR 93.48 -0.08 21/08
Нал. USD 80.35 / 80.10 21/08 17:25
Нал. EUR 94.15 / 94.75 21/08 17:25
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 177
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 960
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 852
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 038
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Геля

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:40
16:15
20:00

«Киномакс»

10:15
17:10
19:20
21:30

«Пять Звезд»

16:05
19:50

«Формула Кино»

18:00
19:45
23:45

«Киномакс»

10:15
17:10
19:20
21:30

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:40
16:15
20:00

«Пять Звезд»

16:05
19:50

«Формула Кино»

18:00
19:45
23:45

«Формула Кино»

17:30
23:40
23:45

«Киномакс»

10:15
17:10
19:20
21:30

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:40
16:15
20:00

«Пять Звезд»

16:05
19:50

Саня — дальнобойщик, который совмещает основную работу с угоном машин. Они с женой Аней со дня на день ждут рождения ребенка. Внезапно Сане поступает срочный заказ: угон «Гелендвагена» (или просто «Гели»). И ради безбедного будущего своей семьи он соглашается, пообещав жене успеть к родам. Но все идет не по плану, и дело оборачивается конфликтом с преступной группировкой угонщиков премиальных авто. Теперь перед Саней стоит задача повышенной сложности: не только разобраться с преступниками, но и не опоздать в роддом!

Режиссёр
Стас Иванов
Актёры
Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов, Антон Кузнецов, Дарья Мельникова, Людмила Артемьева, Анна Арефьева, Виталий Коваленко
Премьера
2025-08-21 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия, Криминал

