Чтв, 21
18°
Птн, 22
17°
Сбт, 23
16°
ЦБ USD 80.1 -0.25 21/08
ЦБ EUR 93.48 -0.08 21/08
Нал. USD 80.35 / 80.10 21/08 17:25
Нал. EUR 94.15 / 94.75 21/08 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 177
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 960
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 852
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 038
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Семь дней Петра Семеныча

70-летний Петр Семеныч узнает, что у него саркома легкого. Вспоминая свою жизнь, мужчина надеется, что диагноз через неделю опровергнет медицинское «светило» из Москвы.

Режиссёр
Тигран Кеосаян
Актёры
Федор Добронравов, Олеся Железняк, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин, Лев Малишава, Владимир Ильин, Максим Емельянов, Иван Добронравов, Карэн Бадалов, Джаник Файзиев, Яков Шамшин, Александр Безруков
Продолж.
88 мин.
Премьера
2025-08-21 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

Геля
Побег из зоопарка
Ритмы мечты
Диспетчер
Миссия: Взломать экзамен
Она сказала «Да!»
Рецепт счастья