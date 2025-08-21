Семь дней Петра Семеныча

70-летний Петр Семеныч узнает, что у него саркома легкого. Вспоминая свою жизнь, мужчина надеется, что диагноз через неделю опровергнет медицинское «светило» из Москвы.
- Режиссёр
- Тигран Кеосаян
- Актёры
- Федор Добронравов, Олеся Железняк, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин, Лев Малишава, Владимир Ильин, Максим Емельянов, Иван Добронравов, Карэн Бадалов, Джаник Файзиев, Яков Шамшин, Александр Безруков
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
-
2025-08-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма