Дети-шпионы

Семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из них обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали свое агентство шпионов «ДаМиНик». Их цель — стать суперагентами и найти свою маму, которую не смог отыскать суперагент «Голос» — их отец. В это же время в соседнем королевстве «Карбона» похищают сына короля. Преступники выдвигают требование — выдать арестованного главаря мафии «Карбона» и агента «Голос», организовавшего арест. Для выполнения операции агент «Голос» с семьей прибывает к королю, а детей отправляет на подготовку в лагерь секретных агентов, осуществляя тем самым их мечту и скрывая свою истинную работу.
- Режиссёр
- Иван Архипов
- Актёры
- Дмитрий Нагиев, Людмила Артемьева, Софья Каштанова, Игорь Жижикин, Кирилл Нагиев, Виталия Корниенко, Даяна Гудз, Надежда Сысоева, Али Мухаммад, Сергей Астахов, Михаил Богдасаров, Фархад Махмудов, Михаил Тарабукин, Олег Тактаров, Татьяна Яхина
- Премьера
-
2025-08-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение, Комедия