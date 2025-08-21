Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 177
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 960
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 852
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 038
Кино

Дети-шпионы

Семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из них обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали свое агентство шпионов «ДаМиНик». Их цель — стать суперагентами и найти свою маму, которую не смог отыскать суперагент «Голос» — их отец. В это же время в соседнем королевстве «Карбона» похищают сына короля. Преступники выдвигают требование — выдать арестованного главаря мафии «Карбона» и агента «Голос», организовавшего арест. Для выполнения операции агент «Голос» с семьей прибывает к королю, а детей отправляет на подготовку в лагерь секретных агентов, осуществляя тем самым их мечту и скрывая свою истинную работу.

Режиссёр
Иван Архипов
Актёры
Дмитрий Нагиев, Людмила Артемьева, Софья Каштанова, Игорь Жижикин, Кирилл Нагиев, Виталия Корниенко, Даяна Гудз, Надежда Сысоева, Али Мухаммад, Сергей Астахов, Михаил Богдасаров, Фархад Махмудов, Михаил Тарабукин, Олег Тактаров, Татьяна Яхина
Премьера
2025-08-21 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Комедия

