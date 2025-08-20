Еще семь человек госпитализировали после ЧП на рязанском заводе

20 августа выездная сурдологическая бригада ОКБ им. Н. А. Семашко работала на месте ЧП в Шиловском районе. Бригада обследовала легкораненых пациентов, которым в день трагедии оказали помощь на месте амбулаторно. Несмотря на небольшие травмы, сохранялись риски нарушения слуха после происшествия, отметили в минздраве. Всего врачи обследовали 29 человек. Только у двух из них не диагностировали нарушений слуха. У остальных пациентов выявлены разрывы барабанной перепонки, акубаротравмы с разной степенью тугоухости.

Семь человек направлены на госпитализацию в ЛОР-отделение ОКБ им. Н. А. Семашко. Остальные получили рекомендации по амбулаторному лечению в поликлинике по месту жительства.

Напомним, ЧП на заводе в Шиловском районе произошло утром 15 августа. Аварийно-спасательные работы 19 августа завершили.

