На рязанском заводе завершили аварийно-спасательные работы
На рязанском заводе завершили аварийно-спасательные работы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Ведомство резюмировало, что в результате ЧП пострадали 164 человека, 25 — погибли.
В ликвидации последствий происшествия участвовали 361 специалист и 85 единиц техники.
Ранее региональный оперштаб рассказал о мерах поддержки для пострадавших.
Вся информация о происшествии доступна в сюжете.