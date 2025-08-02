В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угрозу атаки БПЛА в Рязанской области объявляли в 00:59 2 августа. Жителей призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 6:01 беспилотную опасность отменили. Напомним, над Рязанской областью ночью 2 августа уничтожили БПЛА. Обломки сбитого беспилотника упали на территорию предприятия. Позже стало известно, сколько дронов перехватили над регионом.