Обломки сбитого БПЛА упали на территорию рязанского предприятия

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Жертв и повреждений жилых домов нет. Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются», — написал глава региона. Рязанцам напомнили, что фото- и видеоматериалы выкладывать с места происшествия нельзя, это помогает врагу.