Обломки сбитого БПЛА упали на территорию рязанского предприятия
«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Жертв и повреждений жилых домов нет. Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются», — написал глава региона. Рязанцам напомнили, что фото- и видеоматериалы выкладывать с места происшествия нельзя, это помогает врагу.
Обломки сбитого БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.
«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Жертв и повреждений жилых домов нет. Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются», — написал глава региона.
Рязанцам напомнили, что фото- и видеоматериалы выкладывать с места происшествия нельзя, это помогает врагу.
Позже стало известно, сколько БПЛА сбили над Рязанской областью