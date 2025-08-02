Оперштаб прокомментировал фейки о последствиях ночной атаки на Рязанскую область

«Ночью были попытки вбросов по поводу последствий воздушных атак в некоторых не рязанских информресурсах. Наши площадки их не процитировали. С „Плазой“ все в порядке, с другими гражданскими объектами тоже, в том числе жилым фондом. Бытовых пожаров за прошедшую ночь произошло не больше обычного», — говорится в посте. Напомним, над Рязанской областью ночью 2 августа уничтожили БПЛА. Обломки сбитого дрона упали на территорию предприятия. Позже стало известно, сколько беспилотников перехватили над регионом. В 6:01 в регионе отменили угрозу атаки БПЛА.

Власти прокомментировал фейки о последствиях ночной атаки на Рязанскую область. Соответствующий пост размещен в соцсетях регионального оперштаба.

«Ночью были попытки вбросов по поводу последствий воздушных атак в некоторых не рязанских информресурсах. Наши площадки их не процитировали. С „Плазой“ все в порядке, с другими гражданскими объектами тоже, в том числе жилым фондом. Бытовых пожаров за прошедшую ночь произошло не больше обычного», — говорится в посте.

Напомним, над Рязанской областью ночью 2 августа уничтожили БПЛА. Обломки сбитого дрона упали на территорию предприятия. Позже стало известно, сколько беспилотников перехватили над регионом.

В 6:01 в Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА.