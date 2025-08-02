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Названо число сбитых над Рязанской областью БПЛА
В течение прошедшей ночи с 20:00 1 августа до 04:40 мск 2 августа дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 112 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 11 — над Рязанской областью. Ранее губернатор региона Павел Малков сообщал, что обломки сбитого БПЛА упали на территорию рязанского предприятия. Жертв нет.

Названо число сбитых над Рязанской областью БПЛА. Соответствующую информацию разместило Минобороны в соцсетях.

В течение прошедшей ночи с 20:00 1 августа до 04:40 2 августа дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 112 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 11 — над Рязанской областью.

Ранее губернатор региона Павел Малков сообщал, что обломки сбитого БПЛА упали на территорию рязанского предприятия. Жертв нет.