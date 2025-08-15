Рязань
В Шиловском районе запустили дополнительные номера горячей линии для рязанцев
Напомним, ЧП на предприятии в Шиловском районе произошло утром в пятницу, 15 августа. Глава региона Павел Малков сообщал, что пять человек погибли, более 100 пострадали. А также к месту ЧП направили еще 100 спасателей.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.