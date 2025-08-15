В Шиловском районе запустили дополнительные номера горячей линии для рязанцев

Штаб опергруппы в поселке Лесной Шиловского района запустил два дополнительных номера для круглосуточной горячей линии. Об этом сообщили в телеграм-канале «Безопасность и не только. Опергруппа Рязанской области». Связаться можно по одному из телефонов: 84913637464; 84913637464; 84913637035. Опергруппа призвала рязанцев пользоваться только официальными источниками информации.

Штаб опергруппы в поселке Лесной Шиловского района запустил два дополнительных номера для круглосуточной горячей линии. Об этом сообщили в телеграм-канале «Безопасность и не только. Опергруппа Рязанской области».

Связаться можно по одному из телефонов:

84913637464;

84913637464;

84913637035.

Опергруппа призвала рязанцев пользоваться только официальными источниками информации.

Напомним, ЧП на предприятии в Шиловском районе произошло утром в пятницу, 15 августа. Глава региона Павел Малков сообщал, что пять человек погибли, более 100 пострадали. А также к месту ЧП направили еще 100 спасателей.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.