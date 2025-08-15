К месту ЧП на рязанском предприятии направили еще 100 спасателей

Спасатели аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Ногинского спасцентра следуют к месту поисково-спасательных работ — всего 100 специалистов, в том числе шесть кинологических расчетов, 10 единиц техники. Отмечается, что с собой у специалистов необходимое оборудование и инструменты.

Дополнительная группировка из 100 спасателей направлена к месту ЧП на рязанском предприятии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Ногинского спасцентра следуют к месту поисково-спасательных работ — всего 100 специалистов, в том числе шесть кинологических расчетов, 10 единиц техники.

Отмечается, что с собой у специалистов необходимое оборудование и инструменты.

Напомним, ЧП на предприятии в Шиловском районе произошло утром в пятницу, 15 августа. Глава региона Павел Малков сообщал, что пять человек погибли, более 100 пострадали.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.