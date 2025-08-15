При пожаре на рязанском предприятии пострадали более 100 человек

Возгорание в производственном цехе предприятия произошло в пятницу, 15 августа. По предварительной информации Малкова, погибли пять человек. Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. «Нахожусь на месте происшествия, заслушал доклады о текущей ситуации. Дал главе муниципалитета поручение о введении ЧС муниципального уровня. Создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы», — написал Малков.

При пожаре на предприятии в поселке Лесной Шиловского района пострадали более 100 человек. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в своих соцсетях.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая.

«Нахожусь на месте происшествия, заслушал доклады о текущей ситуации. Дал главе муниципалитета поручение о введении ЧС муниципального уровня. Создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы», — написал Малков.

Напомним, СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

