При пожаре на рязанском предприятии пострадали более 100 человек

При пожаре на предприятии в поселке Лесной Шиловского района пострадали более 100 человек. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в своих соцсетях.
Возгорание в производственном цехе предприятия произошло в пятницу, 15 августа. По предварительной информации Малкова, погибли пять человек. Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая.
«Нахожусь на месте происшествия, заслушал доклады о текущей ситуации. Дал главе муниципалитета поручение о введении ЧС муниципального уровня. Создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы», — написал Малков.
Напомним, СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.