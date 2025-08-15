СК возбудил уголовное дело после ЧП на предприятии в Шиловском районе

Следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Олег Васильев. Напомним, инцидент произошел в пятницу, 15 августа. Создан штаб по ликвидации последствий ЧП на предприятии. На место происшествия выехал глава региона Павел Малков.

СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело после ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, днем 15 августа в одном из цехов предприятия произошло возгорание. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Олег Васильев.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 15 августа. Создан штаб по ликвидации последствий ЧП на предприятии. На место происшествия выехал глава региона Павел Малков. Погибли четыре человека, количество пострадавших уточняется.

RT сообщал, под завалами могут находиться 20 человек. В МЧС рассказали о ликвидации последствий ЧП.