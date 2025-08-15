Количество погибших на предприятии в Рязанской области выросло до четырех
Количество пострадавших уточняется. «Те, кому необходима медпомощь, направляются в межмуниципальный медицинский центр в Шилове», — написано в посте.
Количество погибших на предприятии в Рязанской области выросло до четырех. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Количество пострадавших уточняется.
«Те, кому необходима медпомощь, направляются в межмуниципальный медицинский центр в Шилове», — написано в посте.
Напомним, ЧП произошло в поселке Лесной Шиловского района. СК начал проверку. На место выехал губернатор Павел Малков.