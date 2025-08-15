В МЧС рассказали о ликвидации последствий ЧП на предприятии в Рязанской области

Отмечается, что возгорание произошло в цехе предприятия в Шиловском районе. На месте происшествия работают 70 специалистов и 28 единиц техники. Персонал предприятия эвакуирован. Угрозы жилому сектору нет. Напомним, инцидент произошел в пятницу, 15 августа. Создан штаб по ликвидации последствий ЧП на предприятии. На место происшествия выехал глава региона Павел Малков. Погибли четыре человека, количество пострадавших уточняется. СК начал проверку.