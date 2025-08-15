Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
Вск, 17
24°
ЦБ USD 79.77 0.17 15/08
ЦБ EUR 93.06 -0.33 15/08
Нал. USD 80.65 / 80.00 15/08 17:10
Нал. EUR 94.50 / 94.83 15/08 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 209
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 347
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 678
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 122
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Прокурор Рязанской области прокомментировал ЧП на предприятии в Шиловском районе
Его видео-обращение опубликовала пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Коданев заявил, что на месте инцидента работают правоохранительные органы, а прокуратура области организовала проверку, в ходе которой даст оценку всем обстоятельствам произошедшего. Также сообщили, что для оперативной помощи пострадавшим и организации надзорных мероприятий на базе МБОУ Лесновская средняя общеобразовательная школа организовали ежедневную работу мобильной приемной прокуратуры Рязанской области.

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев прокомментировал ЧП на предприятии в Шиловском районе. Его видео-обращение опубликовала пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Коданев заявил, что на месте инцидента работают правоохранительные органы, а прокуратура области организовала проверку, в ходе которой даст оценку всем обстоятельствам произошедшего.

Также сообщили, что для оперативной помощи пострадавшим и организации надзорных мероприятий на базе МБОУ Лесновская средняя общеобразовательная школа организовали ежедневную работу мобильной приемной прокуратуры Рязанской области.

Напомним, ЧП произошло в пятницу, 15 августа. По данному факту СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело.

Также губернатор Павел Малков уточнил количество пострадавших.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.

Фото: Прокуратура Рязанской области