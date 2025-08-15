Прокурор Рязанской области прокомментировал ЧП на предприятии в Шиловском районе

Его видео-обращение опубликовала пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Коданев заявил, что на месте инцидента работают правоохранительные органы, а прокуратура области организовала проверку, в ходе которой даст оценку всем обстоятельствам произошедшего. Также сообщили, что для оперативной помощи пострадавшим и организации надзорных мероприятий на базе МБОУ Лесновская средняя общеобразовательная школа организовали ежедневную работу мобильной приемной прокуратуры Рязанской области.

Напомним, ЧП произошло в пятницу, 15 августа. По данному факту СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело.

Также губернатор Павел Малков уточнил количество пострадавших.

Фото: Прокуратура Рязанской области