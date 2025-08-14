Госдума предупредила о новой схеме обмана с налоговыми вычетами

В России участились телефонные мошенничества с обещанием налоговых вычетов. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Антона Немкина. Аферисты используют схему «двойного звонка». Сначала сообщают о возврате налога на обучение, лечение или другие траты и просят паспортные данные, затем звонят псевдо-правоохранители и требуют перевести деньги на «безопасный» счет. Жертвами чаще становятся люди 25-35 лет. Немкин призвал проверять информацию только через личный кабинет ФНС, налоговую или МФЦ, не сообщать данные по телефону и при сомнениях сразу прекращать разговор.

В России участились телефонные аферы, связанные с налоговыми вычетами. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина.

Он объяснил, что мошенники действуют по схеме «двойного звонка» и все чаще выходят на связь через зарубежные мессенджеры, где голосовые вызовы теперь частично ограничены.

Сначала жертве сообщают «приятную новость» от имени сотрудников Федеральной налоговой службы или соцслужб, уверяя, что положен возврат налога на обучение, лечение или другие траты, и просят назвать паспортные данные и другую личную информацию для якобы подтверждения перевода. Через короткое время раздается второй звонок — уже от псевдопредставителей правоохранительных органов, которые утверждают, что произошел взлом и деньги ушли на счета запрещенных организаций, после чего требуют срочно «перевести средства» на безопасный счет.

Немкин отметил, что основной удар приходится по людям 25-35 лет. Он подчеркнул, что сведения о налоговых вычетах и начислениях следует проверять только через официальные каналы: личный кабинет на сайте ФНС, личное обращение в налоговую инспекцию или МФЦ.

Депутат напомнил, что ни ФНС, ни полиция, ни другие государственные органы не оформляют выплаты и не «защищают» счета по телефону, а любые звонки с подобными предложениями или угрозами — признак мошенничества. По его словам, лучшая защита — сразу прервать разговор и самостоятельно выяснить информацию через официальные источники.

Ранее Немкин также сообщал, что перед началом учебного года мошенники традиционно активизируются, пользуясь ростом спроса на школьные товары.