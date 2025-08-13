Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии 1 сентября

По его словам, одна из самых популярных схем мошенников — продажа несуществующих товаров через фейковые интернет-магазины. Аферисты продают их по заниженной цене или в «ограниченном количестве», требуя предоплату. После перевода денег страница удаляется. Помимо этого, злоумышленники представляются сотрудниками учебного заведения и сообщают о необходимости срочно сдать деньги на ремонт, экскурсию или учебные материалы. В такой ситуации, по словам депутата, нужно звонить руководству учебного заведения и уточнять информацию. Немкин призвал россиян использовать для онлайн-покупок только проверенные торговые площадки. А любые финансовые просьбы, по его словам, нужно перепроверять.

