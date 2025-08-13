Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 2025 13:15
873
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 195
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 589
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 892
Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии 1 сентября
По его словам, одна из самых популярных схем мошенников — продажа несуществующих товаров через фейковые интернет-магазины. Аферисты продают их по заниженной цене или в «ограниченном количестве», требуя предоплату. После перевода денег страница удаляется. Помимо этого, злоумышленники представляются сотрудниками учебного заведения и сообщают о необходимости срочно сдать деньги на ремонт, экскурсию или учебные материалы. В такой ситуации, по словам депутата, нужно звонить руководству учебного заведения и уточнять информацию. Немкин призвал россиян использовать для онлайн-покупок только проверенные торговые площадки. А любые финансовые просьбы, по его словам, нужно перепроверять.

