Ночью в Рязанской области сбили четыре беспилотника
Ночью над территорией Рязанской области сбили четыре БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего на регионами России с 20.00 9 августа до 06.10 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожили 121 украинский беспилотник.

29 — над территорией Краснодарского края; 15 — над территорией Республики Крым; 13 — в Брянской области; 12 — над территорией Белгородской области; девять — в Воронежской области; восемь — над территорией Саратовской области и Ставропольского края; семь — в Калужской области; шесть — в Тульской области; пять — над территорией Ростовской области; четыре — над территорией Рязанской области; два — над акваторией Азовского моря; по одному — в Смоленской, Орловской и Тверской областей.

9 августа объявляли беспилотную опасность в регионе. Днем 9 августа уничтожили беспилотник. Губернатор Павел Малков сообщил, что пострадавших и разрушений нет.