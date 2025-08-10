Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область

«Сегодня средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он. Он также напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествий. Он призвал не приближаться рязанцев к обломкам беспилотников и звонить по телефону служб экстренного реагирования — 112.

Ранее в Минобороны сообщили о количестве беспилотников, сбитых над регионами России.