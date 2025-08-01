Из реки в Рязанской области выловили труп

Вечером 31 июля спасатели выезжали на поиск пропавшего мужчины в село Делехово в Скопинском районе. Очевидцы сообщали о том, что мужчина зашел в реку и пропал. В районе двух часов ночи дайверы подняли тело пропавшего из реки Теменка.

В Рязанской области из реки выловили труп. Об этом сообщает МСО РязГМУ «Salus».

Вечером 31 июля спасатели выезжали на поиск пропавшего в село Делехово в Скопинском районе. Очевидцы сообщали о том, что мужчина зашел в реку и пропал.

В районе двух часов ночи дайверы подняли тело пропавшего из реки Теменка.