На Первомайском проспекте в Рязани частично ограничат движение
С 12:00 21 июля до 23:00 июля движение транспортных средств по Первомайскому проспекту от перекрестка с улицей Павлова до перекрестка улицей Сенной будет частично ограничено. На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.
На Первомайском проспекте в Рязани частично ограничат движение из-за капремонта теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.
С 12:00 21 июля до 23:00 июля движение транспортных средств по Первомайскому проспекту от перекрестка с улицей Павлова до перекрестка улицей Сенной будет частично ограничено.
Также с 22 июля по 25 августа отключат горячую воду по некоторым адресам:
- улица Семинарская, дома №№ 41, 43;
- улица Пожалостина, дома №№ 14-16, 19, 36к.2 40, 40ст1, 42;
- улица Павлова, дома №№ 12, 46;
- Больница № 8;
- детские сады № 20, 32
- дом офицеров Рязанского гарнизона;
- рязанский государственный медицинский университет;
- АТК УФСБ;
- торговые ряды.
На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.