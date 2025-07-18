На Первомайском проспекте в Рязани частично ограничат движение

С 12:00 21 июля до 23:00 июля движение транспортных средств по Первомайскому проспекту от перекрестка с улицей Павлова до перекрестка улицей Сенной будет частично ограничено. На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

На Первомайском проспекте в Рязани частично ограничат движение из-за капремонта теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

С 12:00 21 июля до 23:00 июля движение транспортных средств по Первомайскому проспекту от перекрестка с улицей Павлова до перекрестка улицей Сенной будет частично ограничено.

Также с 22 июля по 25 августа отключат горячую воду по некоторым адресам:

улица Семинарская, дома №№ 41, 43;

улица Пожалостина, дома №№ 14-16, 19, 36к.2 40, 40ст1, 42;

улица Павлова, дома №№ 12, 46;

Больница № 8;

детские сады № 20, 32

дом офицеров Рязанского гарнизона;

рязанский государственный медицинский университет;

АТК УФСБ;

торговые ряды.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.