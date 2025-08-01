Рязанская область отправила более трех тонн молока в Грузию
Специалисты управления Россельхознадзора на этой неделе проконтролировали отправку партии ультрапастеризованного молока рязанского производителя в Грузию. Отмечается, что нарушений ветеринарного законодательства не установлено. Ранее стало известно, что Рязанская область отправила в Эстонию и ОАЭ более 135 тонн блинов и оладий.
Рязанская область отправила более трех тонн молока в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора 1 августа.
Специалисты управления на этой неделе проконтролировали отправку партии ультрапастеризованного молока рязанского производителя в Грузию.
Отмечается, что нарушений ветеринарного законодательства не установлено.
Ранее стало известно, что Рязанская область отправила в Эстонию и ОАЭ более 135 тонн блинов и оладий.
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