Рязанская область отправила более трех тонн молока в Грузию

Специалисты управления Россельхознадзора на этой неделе проконтролировали отправку партии ультрапастеризованного молока рязанского производителя в Грузию. Отмечается, что нарушений ветеринарного законодательства не установлено. Ранее стало известно, что Рязанская область отправила в Эстонию и ОАЭ более 135 тонн блинов и оладий.