Рязанская область отправила в Эстонию и ОАЭ более 135 тонн блинов и оладий

Рязанская область за шесть месяцев 2025 года отправила в Эстонию и ОАЭ более 135 тонн блинов и оладий. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Сотрудники управления проконтролировали отправку партий продукции рязанского производителя. Нарушений ветеринарного законодательства не установлено.