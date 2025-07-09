В Рязани произошло ДТП с опрокинувшейся легковушкой
ДТП случилось в микрорайоне Семчино. Пос ловам очевидцев, столкнулись эвакуатор и легковушка. На месте работали ДПС, скорая, спасатели. Отмечается, что водителя легковушки спасатели доставали из машины. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло ДТП с опрокинувшейся легковушкой. Об этом сообщили ночью 8 июля в соцсетях.
ДТП случилось в микрорайоне Семчино. По словам очевидцев, столкнулись эвакуатор и легковушка. На месте работали ДПС, скорая.
Отмечается, что водителя легковушки спасатели доставали из машины.
Официальная информация уточняется.
Позже полиция рассказала о пострадавших в ДТП с опрокинувшейся легковушкой в Рязани.