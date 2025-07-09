В Рязани около двух церквей установят объединенную охранную зону

В Рязани установят охранную зону около Скорбященской и Успенской старообрядческой церквей. Соответствующий проект постановления опубликовало региональное правительство. Отмечается, что церкви являются объектами культурного наследия федерального значения: «Скорбященская церковь» 1905 года, «Ансамбль церкви Всех Скорбящих» 1807 года. Согласно требованиям к градостроительным регламентам, в пределах охранной зоны запрещается строительство зданий, размещение пожароопасных объектов, рекламы, вывесок, глухих ограждений, складов. Кроме того, нельзя устанавливать станции сотовой связи, высаживать деревья и кустарники, которые могут закрывать вид на церкви.

В Рязани установят охранную зону около Скорбященской и Успенской старообрядческой церквей. Соответствующий проект постановления опубликовало региональное правительство.

Отмечается, что церкви являются объектами культурного наследия федерального значения: «Скорбященская церковь» 1905 года, «Ансамбль церкви Всех Скорбящих» 1807 года.

Согласно требованиям к градостроительным регламентам, в пределах охранной зоны запрещается строительство зданий, размещение пожароопасных объектов, рекламы, вывесок, глухих ограждений, складов. Кроме того, нельзя устанавливать станции сотовой связи, высаживать деревья и кустарники, которые могут закрывать вид на церкви.

Ранее стало известно, что охранные зоны также установят около Троицкой церкви в Шиловском районе.