Около Троицкой церкви в Рязанской области установят охранные зоны

В Шиловском районе около Троицкой церкви установят зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте правительства Рязанской области.
Согласно требованиям к градостроительным регламентам, в пределах зон охраны объекта культурного наследия запрещается строительство зданий, установка глухих ограждений, объектов инженерной инфраструктуры, размещение наружной рекламы.
Также на территории нельзя высаживать растения, которые помешают визуальному восприятию Троицкой церкви.
В пределах охранных зон разрешается проведение реконструкции и капитального ремонта, размещение информационных указателей, торговых палаток, сцен, трибун.
Ранее сообщалось, что около театра драмы в Рязани установят охранные зоны.