Около Троицкой церкви в Рязанской области установят охранные зоны

Согласно требованиям к градостроительным регламентам, в пределах зон охраны объекта культурного наследия запрещается строительство зданий, установка глухих ограждений, объектов инженерной инфраструктуры, размещение наружной рекламы. Также на территории нельзя высаживать растения, которые помешают визуальному восприятию Троицкой церкви.