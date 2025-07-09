19-летний рязанец заключён под стражу по делу о взрыве гранаты в кафе

Прокуратура Советского района города Рязани поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для 19-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщается в соцсети ведомства. По версии следствия, молодой человек принёс в кафе техническое устройство, способное взорваться, которое он приобрёл незаконно. Во время демонстрации одному из знакомых оно сработало из-за неосторожного обращения, что привело к гибели 19-летнего потерпевшего. Юноша скончался на месте. Сам подозреваемый, администратор и двое посетителей получили телесные повреждения и были госпитализированы. С учётом мнения прокурора, Советский районный суд города Рязани удовлетворил ходатайство следователя и заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится под контролем прокуратуры. Ранее власти прокомментировали взрыв в местном кафе.

Прокуратура Советского района города Рязани поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для 19-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщается в соцсети ведомства.

По версии следствия, молодой человек принёс в кафе техническое устройство, способное взорваться, которое он приобрёл незаконно. Во время демонстрации одному из знакомых оно сработало из-за неосторожного обращения, что привело к гибели 19-летнего потерпевшего. Юноша скончался на месте. Сам подозреваемый, администратор и двое посетителей получили телесные повреждения и были госпитализированы.

С учётом мнения прокурора, Советский районный суд города Рязани удовлетворил ходатайство следователя и заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

Ход расследования уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

Ранее власти прокомментировали взрыв в местном кафе.

Фото: Прокуратура Рязанской области